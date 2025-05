Euronext Milan, Headlands Technologies nuovo aderente

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che, a partire dal 23 maggio 2025, è disposto l'dell'operatoreSi tratta di unacon sede a Chicago e uffici a New York, Austin, Amsterdam, Londra e Singapore. Fondata nel luglio 2009, Headlands Technologies sviluppa e implementa strategie di trading quantitativo su prodotti finanziari negoziati in Borsa, come azioni e altri titoli. Headlands Technologies è una società a capitale privato e non accetta investitori esterni.Il trading quantitativo è un tipo di strategia di mercato che si affida aper identificare le opportunità e spesso eseguire operazioni.