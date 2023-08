PNRR, Fitto: "Nessun definanziamento progetti. Confronto dà risultati positivi"

(Teleborsa) -alle proposte che il governo ha messo in campo sia relativamente all’con modifiche che". Lo ha ricordato il Ministro per gli Affari europei ed il PNRR, R, nella sua comunicazione, spiegando che "è stato fatto un" e dicendosi "molto soddisfatto" per ilcon la UE, che "sta producendo risultati molto positivi" ed ha portato ad " un apprezzamento anche pubblico della Commissione europea".Fitto ha spiegato che, incorporando anche quella parte di risorse della terza rata che hanno subito uno slittamento, e si avvierà a conclusione, consentendo di ricevere l'intera somma prevista diSu un totale di 298 misure, di cui 63 riforme e 235 tra investimenti e subinvestimenti - ha spiegato -. Il Ministro ha quindi chiarito che i progetti si faranno comunque e, anche quelli soggetti a modifiche in sede di confronto con la Commisisone Europea.Fitto ha voluto rassicurare i sindaci che. "Una serie di questi interventi", ha precisato il titolare del PNRR, spiegando "con la Commissione europea avremo la possibilità di capire quali progetti andranno spostati su altre fonti di finanziamento".Frattanto laimpegna il governo a, comprensiva del capitolo RepowerEu, e chiede a Fitto di "dal PNRR all'esito dell'aggiornamento del Piano, utilizzando altre fonti di finanziamento nazionali disponibili a legislazione vigente" ed "anche mediante la riprogrammazione del Piano nazionale complementare, e ricorrendo alle risorse messe a disposizione dalla programmazione 2021-2027 dei Fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027".Per i, Fitto ha promesso "torneranno nella nostra discussione" ed ha spiegato che "servirà una analisi dettagliata per evitare problemi" successivi. Il Ministro ha invece definito, da momento che il governo "ha individuato 900 milioni aggiuntivi per un nuovo bando".Etichettata comeper un importo di 300 milioni, che in base al bando del novembre 2021 avrebbero dovuto portare alle aggiudicazioni entro giugno 2023. "Vogliamo continuare sulla strada di non mantenere gli impegni? - ha domandato il Ministro - O vogliamo aprire il tema che questi interventi sono coerenti con interventi del Fondo di Sviluppo e Coesione?"