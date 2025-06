Tesisquare, fatturato in crescita: + 15% nel 2024

(Teleborsa) -che chiude l’esercizio 2in crescita delIl risultato è accompagnato da un EBITDA nell’ordine del 13%, e da un CAGR del 13%, a conferma della solidità del modello diFondata nel 1995 a Bra (CN, Tesisquare negli ultimi anni ha accelerato il proprio percorso di espansione internazionale, consolidando la presenza diretta in mercati chiave come Olanda, Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti. Questa strategia ha già prodotto risultati concreti: oggi il 40% del fatturato è generato da attività legate all’economia internazionale, grazie sia al contributo delle legal entity estere (15%), sia a progetti gestiti da sedi italiane per clienti attivi su scala globale (oltre 25%).“Nel ciclo 2021-2025 abbiamo ottenuto ottimi risultati sul fronte internazionale consolidando la presenza in Europa e avviato le prime attività in Nord America.ino a estendere entro il 2030 la quota di fatturato generata da clienti attivi a livello internazionale ad oltre il 70%.” spiegafondatore e Amministratore Delegato di TESISQUARE®.che rappresenta un passaggio fondamentale per dotare l’azienda degli strumenti necessari a sostenere la nuova fase di sviluppo,La società è costantemente impegnata nell’implementazione di piattaforme e soluzioni innovative: nelQuesta strategica allocazione di risorse - si legge nella nota - "consente all'azienda di consolidare la propria posizione di leadership nel mercato, offrendo ai clienti soluzioni sempre più avanzate e personalizzate.