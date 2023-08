Bank of England alza tassi di 25 pb al 5,25%. Comitato diviso

(Teleborsa) - Il Monetary Policy Committee (MPC) dellaha votato a, centrando le attese del mercato. Il resoconto dei vori ha mostrato un MPC diviso: due membri avrebbero preferito aumentare il tasso bancario di 0,5 punti percentuali, al 5,5%, e un membro avrebbe preferito mantenere il tasso bancario al 5%.Dato il significativo aumento del Bank Rate dall'inizio del ciclo di inasprimento, "", si legge nello statement rilasciato al termine della riunione. Il MPC "continuerà a monitorare da vicino le indicazioni di persistenti pressioni inflazionistiche e la resilienza dell'economia nel suo complesso, compresa la rigidità delle condizioni del mercato del lavoro e il comportamento della crescita dei salari e dell'inflazione dei prezzi dei servizi". "della politica monetaria", viene sottolineato.Bank of England osserva che la crescita sottostante delè stata di circa lo 0,2% durante la prima metà di quest'anno e si aspetta un, riflettendo una maggiore resilienza del reddito familiare e dei volumi di vendita al dettaglio e la maggior parte dei sondaggi aziendali nel mese scorso.L'irimane ben al di sopra dell'obiettivo del 2% e "si prevede che, a circa il 5% entro la fine dell'anno", a causa della minore inflazione dei prezzi dell'energia e, in misura minore, dei prodotti alimentari e dei beni di base. L'inflazione dei prezzi dei servizi, tuttavia, dovrebbe rimanere elevata vicino al tasso attuale nel breve termine.Il Comitato continua a ritenere che "i, anche se in misura minore rispetto a maggio, riflettendo la possibilità che gli effetti di secondo impatto degli shock dei costi esterni sull'inflazione dei salari e dei prezzi interni richiedano più tempo per attenuarsi rispetto hanno fatto emergere".