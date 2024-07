Cina, nuova mossa a sorpresa dalla banca centrale

(Teleborsa) - Laha nuovamente sorpresi i mercati annunciando di aver tagliato i tassi di interesse MLF a 1 anno al 2,3, negli sforzi per fornire stimoli a sostegno di un'economia in difficoltà.sono i tassi di interesse applicati ai prestiti che la banca centrale eroga alle banche per un periodo compreso tra 6 mesi e un anno.L'istituto ha annunciato inoltre di aver iniettato 200 miliardi di yuan nel sistema finanziario cinese sotto forma di prestiti a un anno.Qualche giorno fa la PBOC aveva tagliato a sorpresa anche i i tassi LPR (loan prime rate) a 5 anni e a 1 anno di 10 punti base.