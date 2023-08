Fastweb, ricavi in crescita a 1,25 miliardi di euro nel primo semestre

(Teleborsa) -ha chiuso ilconpari a 1.251 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto al primo semestre del 2022. In crescita l', che al 30 giugno 2022 ha raggiunto i 411 milioni di euro (+2%) mentre l'si attesta a 398 milioni di euro, in calo per effetto di una partita negativa straordinaria derivante da un contenzioso regolamentare recentemente confermato.Nei primi sei mesi dell'anno Fastweb ha acquisito 278.000nei segmenti dei servizi di accesso fisso, mobile e wholesale pari a un incremento del 4% rispetto alla base clienti a fine 2022. Perseguendo nel mercato Consumer una strategia orientata al valore, la base clienti fissa (retail e wholesale) è cresciuta del 2% a 3,16 milioni di clienti, rispetto ai primi sei mesi del 2022.Al 30 giugno 2023 i clienti che hanno sottoscrittoerano 2.318.000 in aumento dell'1% rispetto allo scorso anno. Circa l'88% della base clienti (+3 p.p. rispetto al primo semestre del 2022), usufruisce di una connessione con performance da 100 Mbs fino a 1 Gigabit. Attualmente oltre 300.000 clienti navigano ad una velocità fino a 2,5 Gigabit al secondo.Al 30 giugno lesono 3,3 milioni, in crescita del 19% rispetto allo stesso periodo del 2022. La quota deiche adottano servizi mobili assieme a quelli fissi rappresenta il 42% della customer base di Fastweb (+2 p.p. in 12 mesi) mentre prosegue il roll out della rete 5G mobile che a fine giugno copre il 69% del territorio nazionale.Per quanto riguarda la, il numero di linee a banda ultralarga fornite agli altri operatori nazionali sale a 532.000, con un aumento del 38% rispetto all'anno precedente grazie alla forte richiesta di connettività da parte degli altri operatori che si rivolgono a Fastweb per poter fornire collegamenti a banda ultralarga altamente performanti ai propri clienti. In crescita nel semestre anche i ricavi che si attestano a 144 milioni di euro, in crescita del 11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Anche laregistra performance positive, con ricavi in crescita che si sono attestati a 527 milioni di euro nel semestre (+6% rispetto al pari periodo 2022), un incremento sostenuto grazie all'ampio portafoglio di servizi abilitanti la digital transformation delle PA e delle aziende, inclusi quelli di Cloud Computing e di sicurezza informatica.