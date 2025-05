TXT e-solutions, ricavi e marginalità in aumento nel primo trimestre

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha comunicato che idelsono stati di 92,2 milioni di euro, in crescita del +37,3% rispetto ai 67,1 milioni nel primo trimestre 2024. La crescita organica normalizzata, che esclude dal perimetro 2024 3 milioni di ricavi one-off 2024 relativi a rivendite, è stata pari al 12,1%, e le acquisizioni hanno contributo per 20,3 milioni. I ricavi internazionali complessivi rappresentano il 16,3% dei ricavi totali del primo trimestre 2025.L'è stato di 13,3 milioni di euro, in crescita del +52,4% rispetto al primo trimestre 2024 (8,8 milioni), dopo aver incrementato gli investimenti in ricerca e sviluppo pari a 5,1 milioni interamente spesati nel primo trimestre 2025 (+51,4% rispetto al primo trimestre 2024). Lasui ricavi è stata del 14,5%, in crescita di 1,5 p.p. rispetto al primo trimestre 2024 grazie al contributo positivo di Webgenesys, alle sinergie e all'efficientamento operativo.L'è stato di 5,5 milioni di euro, in aumento del +34,7% rispetto a 4,1 milioni nel primo trimestre 2024. L', che neutralizza gli effetti puramente contabili derivanti del processo di PPA sulle acquisizioni degli ultimi 6 anni, è stato di 6,6 milioni di euro nel primo trimestre 2025, in crescita del 30,1%.L'consolidato al 31 marzo 2025 è pari a 88,6 milioni di euro, in diminuzione di 2,1 milioni rispetto a 90,7 milioni al 31 dicembre 2024 per effetto della generazione di cassa derivante dal risultato operativo del periodo parzialmente compensata dagli esborsi legati al riacquisto di azioni proprie per 1,1 milioni, al pagamento di interessi passivi per 1,6 milioni, e dall'effetto derivante dal trend del capitale circolante netto in crescita di 2,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2024, principalmente per la crescita dei valore dei WIP su progetti clienti a pacchetto."Il primo trimestre 2025 conferma la forza del nostro modello industriale, con una crescita dei ricavi del 37% e del 12,1% a perimetro costante, al netto di ricavi one-off - ha commentato il- Il significativo miglioramento della marginalità operativa, con un EBITDA in crescita del 52%, è frutto sia della dinamica organica sia dell'integrazione efficace delle acquisizioni. I consistenti investimenti in ricerca e sviluppo – interamente spesati nel periodo – rafforzano il nostro posizionamento su tecnologie ad alto valore aggiunto. Al tempo stesso, la riduzione dell'indebitamento netto riflette una gestione finanziaria solida e responsabile. Proseguiamo con determinazione nel percorso di crescita sostenibile, creando valore duraturo per tutti i nostri stakeholder: clienti, dipendenti, partner industriali e finanziari, e comunità in cui operiamo".