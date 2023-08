ING, utile netto balza dell'83% nel secondo trimestre

ING

(Teleborsa) - Il gruppo bancario olandeseha chiuso ildel 2023 con unpari a 2.155 milioni di euro, rispetto a 1.178 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno (+83%). L'aumento riflette la forte crescita dei ricavi, mentre le spese operative sono diminuite e i costi di rischio sono rimasti contenuti, e ha consentito di battere le attese degli analisti per 1,64 miliardi di euro (secondo un consensus fornito dalla società).Ilsono stati pari a 5.759 milioni di euro (+23%), trainati in particolare dal Retail Banking e dalle attività di cash management all'interno del Wholesale Banking, riflettendo l'attuale contesto dei tassi di interesse. Lesono aumentate del 2,7% su base annua, trainate dalla crescita del Wholesale Banking, che ha riflesso un aumento del flusso di operazioni nel Lending e nel Global Capital Markets."Il secondo trimestre del 2023 è stato caratterizzato da sfide continue, poiché il sentiment economico si è indebolito, le incertezze geopolitiche sono persistite e l'inflazione è rimasta elevata, anche se meno pronunciata rispetto ai trimestri precedenti - ha affermato il CEO Steven van Rijswijk - In queste circostanze, abbiamo continuato a fornire ottimi risultati. L'attuale contesto di tassi d'interesse ha guidato la crescita del reddito sia nel settore bancario Retail che Wholesal, con. Nonostante il raffreddamento delle economie, abbiamo registrato un altro trimestre caratterizzato da una crescita dei prestiti e da commissioni più elevate".