Intercos cresce a doppia cifra nel semestre, ricavi salgono a 488 milioni

Intercos

(Teleborsa) -chiude i primi sei mese dell'anno conpari a 488,4 milioni, in crescita del 32,7% (+33,3% a tassi costanti) rispetto ai primi sei mesi del 2022. La crescita - spiega la società nella nota dei conti - ha caratterizzato tutte le aree geografiche, tutte le business units e tutte letipologie di clienti.dei primi sei mesi del 2023 pari a 67,4 milioni, in crescita del 38,5%(+18,7milioni) rispetto all’anno precedente.L'pari a 26,9 milioni, è in aumento del 29,6%(+6,1 milioni) rispetto ai primi sei mesi del 2022. Al netto delle rettifiche, l’Utile Consolidato ammonta invece a 25 milioni (+37,3% rispetto allo scorso anno).Lapari a 122,7 milioni, in miglioramento di 2,4 milioni rispetto al 30 giugno 2022.