AbitareIn, nel primo semestre ricavi a 63,7 milioni

AbitareIn

(Teleborsa) -, società milanese leader nello sviluppo residenziale, ha chiuso il primo semestre al 31 marzo 2025 conpari a 63,7 milioni (34 milioni al 31 marzo 2024) principalmente derivanti da: 8,7 mln di ricavi per vendite derivanti principalmente dai rogiti delle unità immobiliari Porta Naviglio Grande e Trilogy Towers (€ 9,9 mln al 31 marzo 2024); 10,5 mln di variazione delle rimanenze per acquisto di nuovi complessi immobiliari, relativi all’acquisto dell’area sita nel quartiere Greco (€ 2,7 mln al 31 marzo 2024); 28,3 mln di variazione positiva delle rimanenze per avanzamento lavori, al netto dello scarico di magazzino dovuto alla consegna (conseguente al rogito di compravendita) degli appartamenti ai clienti (variazione positiva di € 18,1 mln al 31 marzo 2024).L' Ebitda consolidato è pari a 6,5 milioni (6,2 mln al 31 marzo 2024), mentre l’EBT è pari a 2,2 mln (€ 3,3 mln al 31 marzo 2024). Il dato, spiega una nota, risente del perdurare del blocco urbanistico ed edilizio del Comune di Milano, nonché del recepimento delle nuove linee guida del Comune di Milano sulle nuove regole per il rilascio dei titoli autorizzativi.Il dato dell’EBT è influenzato negativamente, per 0,1 milioni, dalla svalutazione di partecipazioni in altre società, derivanti dalla valutazione al fair value alla data di chiusura del semestre di riferimento.L'indebitamento finanziario netto di gruppo è pari a 125,5 milioni (€ 89,1 mln al 30 settembre 2024), di cui € 23,3 relativi alla controllata Homizy SIIQ."Nell’esercizio in corso, AbitareIn proseguirà nelle attività di commercializzazione dei progetti autorizzati, nella costruzione dei progetti già commercializzati, nonché nelle attività di scouting di nuove opportunità. Proseguiranno i rogiti del progetto di Porta Naviglio Grande e saranno avviati i rogiti degli altri progetti in costruzione, che contano ricavi da vendite per circa 140 milioni. Come noto, la Società ha inoltre comunicato l’ampliamento del proprio modello di business, mediante partnership con altri operatori, all’interno delle quali AbitareIn mette a disposizione la propria piattaforma tecnologica e le proprie competenze nelle attività di marketing e commercializzazione, l’ottimizzazione del prodotto e la messa a punto delle planimetrie, la personalizzazione degli appartamenti e le attività di customer care.