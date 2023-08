AMC Entertainment annuncia reverse stock split e conversione APE

AMC Entertainment

(Teleborsa) -, catena di cinema statunitense che era diventata un meme stock nel 2021, ha dichiarato che il suo10 a 1 avrà luogo il 24 agosto e le sueil 25 agosto, venendo quindi delistate dal New York Stock Exchange. Le azioni ordinarie di classe A dovrebbero aumentare a 550 milioni da circa 524 milioni.L'annuncio segue un accordo rivisto degli azionisti, che è stato approvato da un giudice del Delaware la scorsa settimana. AMC è stataa febbraio per presunta, che le avrebbe consentito di convertire azioni privilegiate in azioni ordinarie ed emettere centinaia di milioni di nuove azioni.AMC ha lanciato le azioni APE l'anno scorsoche si definiscono ape (in italiano: scimmie) su social media come Reddit e Twitter. La società ha raccolto 418 milioni di dollari attraverso la vendita di azioni APE negli ultimi 12 mesi.In discesa, che si attesta a. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 3,15 e successiva a 2,98. Resistenza a 3,52.Ottima la performance di, che si attesta aA livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,097 e successiva a 2,317. Supporto a 1,877.