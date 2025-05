illimity, accordo di consultazione sul 27,2% del capitale per offerta Banca Ifis

Banca Ifis

illimity Bank

(Teleborsa) - In relazione all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (OPAS) promossa dasulla totalità delle azioni di- titolari complessivamente di una partecipazione pari a circa il- hanno, agli eventuali sviluppi della stessa e alle ulteriori comunicazioni e azioni al riguardo che potranno essere svolte, "in funzione dei termini e condizioni dell'OPAS ritenuti allo stato non soddisfacenti", si legge in una nota.Si tratta di Alisei Forinvestments (titolare di una partecipazione pari a circa lo 0,986% del capitale), AMC Metis (6,303%), Buenafortuna Capital (0,986%), Fidim (7,660%),(0,018%), Tensile - Metis Holdings (7,255%) e Tetis (che fa riferimento a Passera, 3,955%).Ciascuno degli azionisti si impegna - dalla data odierna e fintanto che non ci sia un altro azionista che (da solo o congiuntamente ad altri) disponga della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria di illimity - a(direttamente o indirettamente, anche per il tramite di soggetti che agiscano in concerto con esso)ovvero a non stipulare o porre in essere qualsiasi operazione, negozio o atto che possa comportare l'applicazione delle disposizioni del TUF in materia di offerta pubblica di acquisto obbligatoria.