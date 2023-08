Ungheria ancora in recessione: Pil in calo per il quarto trimestre consecutivo

(Teleborsa) -ungherese in calo per il quarto trimestre consecutivo. Colpita dall'impennata dei, il prodotto interno lordo dell'è sceso dello 0,3% nel periodo aprile-giugno rispetto al trimestre precedente, continuando il trend negativo registrato dalla metà del 2022, come ha reso noto l'istituto di statistica KSH. Il Paese da mesi soffre di un', superiore al 20%, anche se a luglio si è attenuata (17,6% su base annua). Nella stessa regionehanno registrato una crescita modesta."Nonostante la guerra (in Ucraina ndr) e le sanzioni" contro la Russia, "l'economia è pronta a rimbalzare nella seconda metà del 2023", ha commentato su X (ex Twitter) il portavoce del governo ungherese,. Tuttavia, secondo, analista di Erste Bank, il miglioramento previsto non sarà sufficiente a far uscire il Paese dal rosso: "Una recessione annuale sembra inevitabile", ha dichiarato in una nota.