ESMA, Ross: non ci saranno criptovalute sicure, nemmeno con MiCA

(Teleborsa) - Le nuove norme introdotte daldovrebbero "garantire che tutte le società che forniscono servizi in relazione ai crypto-asset nell'UE siano regolamentate e controllate in modo uniforme dalle rispettive autorità nazionali competenti" e "i consumatori avranno maggiori informazioni sui prodotti e sui rischi connessi", ma "è importante ricordare che". Lo ha affermato, a capo dell'Autorità di vigilanza europea sui mercati finanziati (ESMA)."I consumatori devono essere consapevoli del fatto che", ha aggiunto, in un'intervista per la newsletter della Vigilanza della Banca centrale europea (BCE).Ross ha spiegato che il MiCA "introduce un quadro normativo uniforme in tutti i mercati dell'UE che copre le cripto-attività non attualmente regolamentate dalla legislazione esistente sui servizi finanziari" e che ", che è un mosaico di regimi nazionali che vanno dall'applicazione delle sole disposizioni antiriciclaggio a standard più sviluppati non dissimili dal MiCA".