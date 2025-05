ESMA rinnova il mandato del presidente del Comitato di vigilanza delle CCP

(Teleborsa) - L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati () ha rinnovato i mandati dicome Presidente dele dicome Membri indipendenti. Questi rinnovi garantiscono la continuità nell'esecuzione del mandato dell'ESMA in materia di CCP, supportando la missione dell'ESMA di salvaguardare la stabilità finanziaria. I mandati rinnovati entreranno in vigore il 1° dicembre per un periodo di 5 anni.Il Comitato di vigilanza delle CCP (CCP SC) svolge un. Il CCP SC garantisce l'applicazione coerente degli standard di vigilanza, promuove la convergenza in materia di vigilanza tra le Autorità nazionali competenti (ANC) dell'UE, monitora o supervisiona le CCP di paesi terzi, a seconda dei casi, e contribuisce alla stabilità del sistema finanziario affrontando i rischi legati alla compensazione centrale.