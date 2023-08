Mosca, abbattuto drone ucraino

(Teleborsa) -ucraino che mirava a strutture russe nella regione di Belgorod: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass."Intorno alle 9:00 ora di Mosca di oggi (le 8:00 in Italia), un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico con l'uso di un velivolo senza pilota contro strutture in territorio russo è stato sventato - ha affermato il ministero. Le difese aeree (russe) hanno individuato e distrutto un drone da combattimento ucraino sopra la regione di Belgorod".Al momento, non sono stati segnalati feriti, vittime o danni.Intanto, fa discutere la scelta dell'India di non invitare l'Ucraina al vertice del prossimo mese. Invitata invece laUn elenco formale degli invitati pubblicato sul sito del G20 mostra che sono stati invitati 8 Stati non membri: Bangladesh, Egitto, Mauritius, Paesi Bassi, Nigeria, Oman, Singapore ed Emirati Arabi Uniti. È prevista anche la Spagna tra i non membri, come invitato permanente. Spetta al Paese ospitante decidere quali non membri invitare ogni anno. Kiev era stata invitata al summit in Indonesia nel 2022 e al G7 in Giappone a inizio anno.