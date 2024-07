Mare Group, accordo commerciale per monitoraggio territoriale con droni

Mare Group

Mare Group, operante con grandi imprese in Italia e all'estero per sviluppare tecnologie abilitanti avanzate rendendole poi accessibili alle PMI, ha sottoscritto un accordo commerciale con la società (UST), primario Drone Network per i servizi tecnici da drone su scala nazionale, per l'integrazione della tecnologia proprietaria NIDO di UST nell'offerta di Mare Group.L'Accordo, di, prevede la commercializzazione da parte di Mare Group (con diritto di esclusiva in determinati casi) del sistema proprietario NIDO® Unmanned Box System di UST Italia e la sua integrazione tecnologica con le innovazioni avanzate e le pluriennali competenze di Mare Group in ambito Extended Reality e Artificial Intelligence per la Computer Vision, così da rafforzare la propria offerta nell'ambito del già presidiato monitoraggio territoriale, sia per scopi civili che di difesa, ed aprirsi a nuovi settori come l'agri-food.L'Accordo include anche un duplice impegno da parte di Mare Group, da perfezionarsi entro il 31 ottobre 2024 per: un cofinanziamento per lo sviluppo per Euro 50mila e la sottoscrizione di un aumento di capitale pari ad Euro 20 mila a favore di UST che consentirà a Mare Group di detenere il 4% del capitale sociale di UST.