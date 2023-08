G20 Salute al via in India: "Sull'Ucraina non c'è accordo"

(Teleborsa) - Ha preso il via oggi, nella città indiana di Gandhinagar, la prima giornata di lavori del. "La salute è la ricchezza suprema e con una buona salute ogni compito può essere portato a termine", ha detto ilaccogliendo i ministri della piattaforma multilaterale con le parole di un proverbio in sanscrito. "È imperativo porre la salute al centro del processo decisionale globale" e "rafforzare i sistemi sanitari per anticipare, preparare e rispondere alle future emergenze sanitarie insieme, poiché il mondo è oggi profondamente interconnesso", ha sottolineato Modi, auspicando un'assistenza sanitaria capace in tutto il mondo anche di "abbracciare la medicina tradizionale" e caratterizzata dalla "partecipazione pubblica".I lavori nella città dello Stato federato indiano del Gujarat proseguiranno anche domani e ci si aspetta che i ministri concordino unaL'Italia è rappresentata al tavolo dall'. Si tratta dell'ultimo incontro ministeriale prima del vertice dei leader del G20, in programma il 9 e 10 settembre a Dehli.Finora ihanno raggiunto l'accordo su tutte le parti delle conclusioni finali che saranno adottate domani, "ad eccezione – ha fatto sapere il– di un paragrafo geopolitico sull'Ucraina". La mancata intesa, secondo quanto si apprende, è dovuta alladi inserire nel testo i paragrafi 3 e 4 relativi alla condanna della guerra in Ucraina come formulati e concordati dai leader del G20 all'ultimo summit a Bali. Secondo la linea negoziale assunta dal novembre scorso, i riferimenti dovrebbero essere inseriti in tutte le dichiarazioni finali adottate al termine delle ministeriali del G20. Mosca e Pechino si sono tuttavia più volte dissociate, facendo inserire nei testi finali una nota a piè di pagina per esprimere la loro opposizione.