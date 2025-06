India, Italferr (Gruppo FS): attivate cinque nuove stazioni per metro Kanpur

(Teleborsa) -a livello internazionale, disocietà delche opera nel campo dell’ingegneria dei trasporti. Tra gli ultimi obiettivi l’impegno per migliorare e rendere più efficiente la mobilità in India, con il potenziamento del servizio commerciale della metropolitana della città di Kanpur. Sulla linea che collega la stazione Moti Jheel alla stazione di- si legge - si sviluppa attraverso due corridoi principali: il primo da Kanpur a Naubasta (23,785 chilometri) e il secondo da Agricultural University a Barra (8,60 chilometri), per una lunghezza complessiva di circa 32 chilometri. Anche la linea metropolitana di Agra sarà caratterizzata dalla realizzazione di due corridoi che collegheranno rispettivamente Sikandra a Taj East Gate (14 chilometri) e16,20 chilometri) per unail più importante din India, è nato nel 2020 in partnership con la società di ingegneria spagnola Typsa, attraverso l’assegnazione del contratto di Project Management Consulting per la metro di Kanpur & Agra, nello Stato dell’Uttar Pradesh. Il piano, nella sua totalità, prevede la realizzazione di quattro corridoi da 62,6 chilometri totali suddivisi tra Metro Kanpur e Metro Agra, comprensivi di 57 stazioni e quattro depositi. L’obiettivo - spiega la nota - è contribuire allo sviluppo della mobilità urbana in India, grazie al collegamento tra la stazione di