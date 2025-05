Ucraina, anche Meloni al colloquio telefonico dei leader europei con Trump. A Palazzo Chigi riunione Usa-Ue

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, ha avuto nella tarda serata di ieri una conversazione telefonica con il Presidente degli Stati Uniti d’America,, insieme ai Leader di Regno Unito,, Francia,, e Germania,, per consultazioni prima dell’annunciata telefonata che il Presidente Trump avrà oggi con il Presidente Putin. È quanto si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi questa mattina."Meloni – prosegue la nota – ha innanzitutto ribadito il sostegno dell’Italia, insieme ai partner europei e occidentali, agli sforzi del Presidente Trump per una pace giusta e duratura in, sottolineando l’importanza di un" e "ha espresso apprezzamento per la disponibilità dimostrata ancora una volta da parte ucraina a favore del dialogo e ha reiterato l’auspicio che Mosca si impegni seriamente attraverso contatti diretti tra Leader in un negoziato che conduca alla pace".Ieri Meloni ha accolto a Palazzo Chigi la presidente della Commissione europea,, e il vicepresidente degli Usa,, esprimendo "l'orgoglio" di poter ospitare "due dei leader di Ue e Usa per iniziare un dialogo", con la speranza che dall'incontro nasca "un nuovo inizio". La presidente del Consiglio ha riconosciuto che i "problemi da superare" sono sul tavolo ma ha aggiunto che "letrasono fondamentali nell'ambito di un Occidente che vuole mantenere la sua unità, la sua forza, e deve essere ancora in grado di disegnare la rotta". Alla fine la stessa Meloni ha parlato di un confronto "costruttivo".Sull', von der Leyen ha ringraziato Vance per l'impegno a fermare il conflitto e arrivare a una "pace giusta e duratura" per Kiev, e riconosce che gli europei devono "aumentare gli investimenti sulla difesa". Si parla, però, soprattutto di, dopo la sospensione delle tariffe e settimane dedicate dai rispettivi tecnici ad approfondire lo scambio di documenti sul dossier commerciale. "Nei dettagli - ha dichiarato la presidente dell'esecutivo Ue -, perché il diavolo sta nei dettagli: vogliamo avere un. Siamo fiduciosi che ci riusciremo". "La", ha aggiunto Von Der Leyen.Anche Vance ha affermato che spera che questo incontro "sia l'inizio di negoziati pertra Usa e Ue". Lui e Trump, spiega, sono stati "contenti di accettare" l'offerta di Meloni di "costruire ponti fra Europa e Stati Uniti".