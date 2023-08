WeWork, raggruppamento azionario per restare quotata sul NYSE

WeWork

(Teleborsa) -, società che fornisce spazi di lavoro condivisi per startup, imprese e freelance, ha annunciato che procederà con undelle sue azioni in circolazione di Classe A e Classe C dopo l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione e nell'intervallo precedentemente autorizzato dagli azionisti.Il raggruppamento azionario entrerà in vigore il 1° settembre 2023, con le azioni Classe A che inizieranno a essere negoziate su base post-raggruppamento il2023.L'operazione - si legge in una nota - viene effettuata principalmente per aumentare il prezzo di negoziazione per azione della società e per riconquistare la conformità con il prezzo di chiusura minimo di 1 dollaro per azione richiesto perper WeWork, che la scorsa settimana ha sollevato dubbi "sostanziali" sulla sua capacità di continuare come un'azienda in funzionamento, mentre ieri ha ricevuto un declassamento da Fitch Ratings a "CC" da "CCC-".