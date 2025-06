Holcim, completato lo spin-off di Amrize: azienda quotata in Svizzera e USA

Amrize

Holcim

(Teleborsa) - Le azioni dihanno iniziato a essere negoziate questa mattina con il simbolo "AMRZ" sulloa Zurigo (Svizzera) e saranno quotate oggi anche sul(NYSE) negli USA. Si tratta di uno spin-off al 100% delle attività in Nord America di, multinazionale svizzera operante nel settore dei materiali da costruzione.Amrize è statae allo Swiss Leader Index (SLI) dal suo primo giorno di negoziazione fino ad almeno il 19 settembre 2025, data di attuazione della revisione annuale dell'indice SIX. Holcim rimarrà inclusa negli indici SMI e SLI tramite il simbolo "HOLN" e, pertanto, gli indici SMI e SLI conterranno temporaneamente rispettivamente 21 e 31 componenti.Amrize "sta costruendo il Nord America", spiega la Borsa con tono enfatico, in qualità dicon soluzioni di marca avanzate, dalle fondamenta ai tetti. Con oltre 1.000 siti e una rete di distribuzione altamente efficiente, Amrize fornisce ai suoi clienti in ogni stato degli Stati Uniti e provincia canadese. La sede operativa dell'azienda si trova a Chicago, negli Stati Uniti, mentre la sede legale si trova a Zugo, in Svizzera."Come società indipendente e quotata in borsa, Amrize capitalizzerà sull'attraente mercato edile nordamericano, trainato da mega-trend a lungo termine, dalla modernizzazione delle infrastrutture e dalla delocalizzazione della produzione all'espansione dei data center, fino all'opportunità di colmare il divario immobiliare", ha commentatodi Amrize.