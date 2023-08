Innovatec, Modefinance conferma rating B1+

Innovatec

(Teleborsa) - Modefinance, agenzia italiana di rating registrata presso l’ESMA, ha confermato il rating pubblico B1+ (Affirm) di Innovatec al merito creditizio diTale valutazione - equivalente, sulla base del mapping vigente, a quella BBB+ delle principali agenzie di rating internazionali - rappresenta un punteggio più elevato (“due notch”) rispetto a quello minimo necessario per considerare investment grade le emissioni della società.L’analisi evidenzia come Innovatec presenti una situazione adeguata, risultando in grado di poter fronteggiare avverse condizioni economiche nel medio e nel lungo periodo., ha così commentato: "La conferma del rating da parte di Modefinance, in un contesto macroeconomico e regolatorio difficile, oltre ad incrementare la capacità di attrarre nuovi investitori, è un ulterioreall’attività svolta e della validità del modello di business di Innovatec totalmente integrato nella Clean Technology”.