Malesia valuta causa a Goldman Sachs per questione 1MDB

Goldman Sachs

(Teleborsa) - IlAnwar Ibrahimcontroper lo scandalo del riciclaggio di denaro 1MDB. "Dovremo riaprire questi negoziati con Goldman Sachs, perché sono stati complici del crimine", ha detto in un'intervista a CNBC."Sfortunatamente, non sono stati troppo disponibili. E quindi non avremo altra scelta che perseguire questo obiettivo", ha aggiunto, spiegano di non stare "escludendo la possibilità dicon azioni legali".Alcuni dipendenti di Goldman Sachs era stati accusati di aver aiutato un finanziere malese a saccheggiare miliardi di dollari dal fondo sovrano 1Malaysia Development Berhad. In cambio del ritiro delle accuse penali e della rinuncia a future accuse contro la banca, la banca d'affari statunitense ha accettato nel luglio 2020 di