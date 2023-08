Sprint in Borsa di Piaggio e Immsi. Attesi i rispettivi CdA dopo scomparsa Colaninno

Piaggio

Immsi

(Teleborsa) - Riflettori accesi sui titoli, a Piazza Affari, nella prima seduta dopo la scomparsa di Roberto Colaninno . Di entrambe le società Colaninno era presidente, ricoprendo anche la carica di amministratore delegato in Piaggio.Il titolo del gruppo motociclistico di Pontedera guadagna il 2,82% a 3,50 euro, mentre la finanziaria mantovana legata alla famiglia dell'imprenditore scomparso sale del 4,88% a 0,48 euro.Piaggio ha fatto sapere che convocherà un consiglio di amministrazione per le determinazioni conseguenti alla scomparsa di Roberto Colaninno. Stesso schema per la holding di famiglia, Immsi.