Immsi, ricavi primo trimestre a 385,2 milioni

(Teleborsa) -, holding italiana quotata su Euronext Milan e controllata dalla famiglia Colaninno, ha chiuso il primo trimestre conche ammontano a 385,2 milioni di euro (434,9 milioni di euro nel primo trimestre 2024; -11,4%).L’ Ebitda (risultato operativo ante ammortamenti) consolidato del Gruppo Immsi è pari a 60,5 milioni di euro (71,1 milioni di euro al 31.03.2024; -14,9%). L’Ebitda margin è pari al 15,7%, (16,3% al 31 marzo 2024). L’(risultato operativo) consolidato ammonta a 22,2 milioni di euro (36,5 milioni di euro al 31.03.2024; -39,2%). L’Ebit margin si attesta al 5,8% (8,4% al 31.03.2024).Ilè pari a 4,8 milioni di euro (16,4 milioni di euro al 31 marzo 2024; -70,9%), su cui hanno inciso imposte per 3,3 milioni di euro (8 milioni di euro al primo trimestre dello scorso anno). Il risultato netto ante minorities è positivo per 1,4 milioni di euro (8,4 milioni di euro al 31.03.2024) ed è inclusivo della quota dei minorities pari a 2,4 (6,6 milioni al 31 marzo 2024).(PFN) del Gruppo Immsi al 31 marzo 2025 risulta pari a 1.018,2 milioni di euro (947,3 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2024). L’incremento, spiega una nota, è correlato anche alla stagionalità dei settori industriale e turistico-alberghiero che, come noto, assorbono risorse nella prima parte dell’anno e ne generano nella seconda.Al 31 marzo 2025 il Gruppo Immsi ha consuntivatoper 40,8 milioni di euro (42,6 milioni di euro al 31 marzo 2024)."La formulazione di previsioni sull’anno in corso è ancora strettamente legata alla necessità di una stabilità geopolitica ed economica che possa portare ad un positivo impatto sulla propensione all’acquisto dei consumatori. Con riferimento al settore industriale, il Gruppo Piaggio continuerà ad affrontare le complessità macroeconomiche e geopolitiche con una attenta gestione della produttività, proseguendo nel percorso di crescita degli investimenti nei prodotti dei suoi marchi iconici, nella ricerca, nella tecnologia e nei poli produttivi. In merito al(Intermarine), gli obiettivi della società sono volti allo sviluppo produttivo dell’importante contratto CNG acquisito e, al contempo, ad acquisire ulteriori commesse che permettano di incrementare ulteriormente il portafoglio ordini, con l’obiettivodi ottimizzare la capacità produttiva per i prossimi anni e di generare un importante ritorno economico e finanziario. Con riferimento al, in particolare la controllata Is Molas proseguirà le attività volte alla commercializzazione e al renting delle residenze realizzate nonché all’incremento dei clienti del Resort nella sua nuova proposta di design delle strutture ricettive, golfistiche e dell’Is Molas Beach Club".