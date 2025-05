Piaggio, Colaninno: fondamentale rimanere flessibili con controllo liquidità e gestione finanziaria

Piaggio

(Teleborsa) - "L'inizio anno è stato ancora caratterizzato da mercati internazionali in attesa di stabilità e dal perdurare di complessità macroeconomiche e geopolitiche, che continuiamo ad affrontare con una attenta gestione anche in". Lo ha affermato, Amministratore delegato - CEO del Gruppo, commentando i risultati del primo trimestre 2025 "Questo approccio ci ha permesso di consolidare nel primo trimestre un margine lordo industriale in continuità con i precedenti risultati raggiungendo il 30,5% (uno dei più alti mai raggiunti nei primi tre mesi dell'anno) - ha aggiunto - tale risultato ha un grande valore in termini di produttività, considerando la riduzione del fatturato come diretta conseguenza della contrazione dei consumi in alcune aree geografiche e, al contempo,"."È fondamentale, in momenti storici come questo, con diverse dispute commerciali internazionali in corso,- ha detto Colaninno - Parallelamente, continuiamo il percorso di crescita degli investimenti nei prodotti dei nostri marchi iconici, nella ricerca e nella tecnologia, e nei poli produttivi. La nostra strategia di medio lungo termine è sempre incentrata sul prodotto e conferma la necessità di saper coniugare sviluppo e innovazione".