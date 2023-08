Fed, Harker: abbiamo posizione restrittiva, dovremmo mantenerla per un po'

(Teleborsa) - "Dobbiamo chiaramente occuparci dell'inflazione, ma. Ma in termini di crescita del PIL, bassa inflazione e bassa disoccupazione, lo abbiamo già visto in passato, prima della pandemia. Quindi è possibile che torneremo a questa situazione? Penso di sì". Lo ha detto, presidente della Federal Reserve Bank di Philadelphia, in un'intervista alla CNBC.Harker ha parlato al canale televisivo statunitense a margine delladella Fed di Kansas City a, nel Wyoming. È stato il primo funzionario della Fed a intervenire prima dell'atteso discorso che il presidente della Fed Jerome Powell terrà venerdì mattina.A una domanda diretta sulla necessità di alzare ulteriormente i tassi, ha risposto: "In questo momento, essendo i tassi a un livello restrittivo e portando avanti la riduzione del bilancio".