CNH presenta il piano strategico: focus su margini e riduzione costi

CNH

(Teleborsa) - Il nuovo Piano Strategico dipunta a rafforzare la leadership di prodotto e ad ampliare i margini. Lo ha annunciato la società durante il CNH Investor Day al New York Stock Exchange.Il nuovo piano prevede il consolidamento della posizione di primo o secondo operatore agricolo in tutti i principali mercati, un margine mid-cycle Ebit rettificato per il settore agricolo entro il 2030 del 16-17%, ottenere oltre 550 milioni di dollari di miglioramenti dei costi operativi e di qualità a regime, aumentare del 25% l'industrial cash generation durante il ciclo, mentre per il settore costruzioni l'obiettivo è di un margine del 7-8%.Al netto dei costi di rimborso del debito e di opportunità di M&A, CNH conta di distribuire l'intero free cash flow industriale agli azionisti attraverso dividendi (pay-out 25-35% dell'utile) e buyback."La strategia che abbiamo presentato oggi dimostra che. Ci impegniamo a realizzare una crescita solida, parallelamente ai nostri obiettivi di efficienza dei costi. In passato abbiamo dimostrato la nostra capacità di conseguire costanti miglioramenti dei margini e la porteremo al livello successivo in questa nuova fase del nostro percorso", ha dichiarato