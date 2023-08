Guess aumenta guidance su forza delle attività internazionali

Guess

(Teleborsa) -, marchio statunitense specializzato nella produzione di abbigliamento e accessori, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 29 luglio 2023) con undi 39 milioni di dollari, in aumento del 63% rispetto ai 24 milioni di dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente. L'utile per azione () è aumentato del 69% a 0,59 dollari. Isono aumentati del 3% a 664,5 milioni di dollari, rispetto ai 642,7 milioni di dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente. A valuta costante, i ricavi netti sono aumentati del 3%."Siamo molto soddisfatti della performance del nostro secondo trimestre, che ha superato le nostre aspettative di crescita dei ricavi e ha prodotto risultati significativamente superiori in termini di utili operativi e utili per azione per il periodo - ha commentato il- Le nostrecon una solida crescita dei ricavi e la nostra attività di vendita al dettaglio nelle Americhe ha ottenuto un miglioramento sequenziale delle prestazioni rispetto al primo trimestre, poiché abbiamo favorito una migliore conversione dei clienti nei negozi".L'azienda hae ora si aspetta un EPS rettificato compreso tra 2,88 e 3,08 dollari per azione, rispetto alla previsione precedente di 2,60-2,90 dollari. Inoltre, ha aumenta leggermente la fascia bassa della previsione sui ricavi, aspettandosi ora una crescita dei ricavi tra il 2,5% e il 4,0%.