Antitrust, prezzi più chiari per Internazionali tennis

(Teleborsa) -con una moral suasion ha invitato laa fornire, già dalla fase iniziale di acquisto, una specifica e adeguata informativa al consumatore sulla presenza di commissioni aggiuntive applicate agli acquisti di biglietti per gliI ticket per il torneo, organizzato e gestito dalla Federazione, sono stati messi in vendita sul sito dell’evento.Il fatto che tale informazione non fosse immediata - si legge - "avrebbe infatti potuto configurare una violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, perché idonea a limitare la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e ad indurlo in errore riguardo alla prospettazione di un prezzo inferiore rispetto all’importo da pagare al termine della procedura di acquisto".A seguito dell’attività di moral suasion, la Federazione ha inserito - nella sezione del sito in cui sono venduti i biglietti di accesso all’evento Internazionali BNL d’Italia, non appena compaiono i prezzi delle diverse opzioni di acquisto - la precisazione che esiste una commissione di servizio, che varia da 1,50 euro al 7% del prezzo del biglietto prescelto.Inoltre, la FITP si è impegnata ad intervenire, entro il mese di giugno, su tutti i siti degli eventi da essa gestiti in modo da rendere visibile l’importo esatto della commissione applicata a ciascun tipo di biglietto di accesso all’evento,