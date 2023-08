BYD, profitti triplicano nel primo semestre 2023

BYD

Jabil

(Teleborsa) -, primario produttore cinese di veicoli elettrici, ha chiuso il primo semestre del 2023 con unpari a 10,95 miliardi di yuan (circa 1,39 miliardi di euro), in crescita del 204,7% rispetto ai 3,6 miliardi di yuan dello stesso periodo dell'anno precedente, con un aumento del 72,7% deia 260,12 miliardi di yuan (circa 33 miliardi di euro).Le vendite dei nuovi veicoli green dell'azienda "hanno continuato a posizionarsi al primo posto nel mondo, con una quota di mercato in aumento e un'espansione dell'influenza del marchio", si legge in una nota, dove viene evidenziato che la società "ha".Sempre nella giornata odierna, un'unità BYD ha raggiunto un accordo perl'attività di mobilità della statunitensein Cina, per 2,2 miliardi di dollari.