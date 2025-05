Altea Green Power, Intesa incrementa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Altea Green Power

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 12,0 euro) ilsu, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, confermando la" visto l'upside potenziale del 67%.Gli analisti scrivono che i risultati del primo trimestre del 2025 di Altea Green Power hannoin rapida crescita. Il lento avvio dell'anno riflette i trend stagionali già evidenziati dall'azienda lo scorso anno (con oltre il 40% del fatturato dell'esercizio 2024 registrato nel quarto trimestre). La performance del margine operativo è rimasta solida (oltre il 60%), mentre il solido flusso di cassa ha permesso all'azienda di tornare a una PFN positiva."Continuiamo a credere che la domanda di impianti di energia rinnovabile in Italia rimanga ben sostenuta, confermando le buone prospettive per un mercato BESS sviluppato negli anni a venire - si legge nella ricerca - L'intenzione del management di portare la pipeline BESS da 2 GW alla fase di autorizzazione entro il primo semestre del 2025 sembra supportare un, nonché le nostre attuali stime invariate per il 2025, che rimangono sostanzialmente in linea con il punto medio dell'intervallo di riferimento sul fatturato, mentre il 2% in più rispetto al punto medio dell'EBITDA".