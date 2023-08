Marzocchi Pompe, terminato sviluppo pompe Elika Modulari

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) -azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, fa sapere che, che da oggi possono quindi essere fornite in elementi separati, in modo che il cliente possa comporre autonomamente una pompa Elika multipla secondo le proprie specifiche esigenze.Ciò consentirà didel prodotto finito, come già accade per le pompe tradizionali."Come sempre abbiamo ascoltato con grande attenzione i nostri clienti, sia distributori che OEM, cogliendo il suggerimento di arricchire la nostra famiglia Elika con un prodotto che possa soddisfare le sempre crescenti esigenze del mercato in termini di versatilità". afferma, Amministratore Delegato di Marzocchi Pompe, aggiungendo "questa modalità 'puzzle', rendendoci ancora più flessibili sia in termini di configurazione che di tempi di consegna, ci permetterà di essere ancora più efficaci nella promozione della nostra linea di prodotto particolarmente distintiva".