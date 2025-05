Marzocchi Pompe avvia un buyback

Marzocchi Pompe

(Teleborsa) -, azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi ad elevate prestazioni, ha comunicato l'ain esecuzione e nel rispetto dell'autorizzazione conferitagli dall'’Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 30 aprile 2025.La Società ha inoltre nominato Integrae SIM come intermediario incaricato dell'esecuzione dell'operatività a partire da oggi, 16 maggio.Si precisa che, alla data del 30 aprile u.s., la Società risulta titolare di 65.500 azioni proprie, rappresentanti circa l'1,0017% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 0,81%.