NIO, ricavi in calo nel 2° trimestre. Stima consegne in aumento

NIO

(Teleborsa) -, primaria società cinese attiva nel mercato dei veicoli elettrici, ha chiuso ildel 2023 con ricavi pari a 8.771,7 milioni di RMB (1.209,7 milioni di dollari), in calo del 14,8% rispetto al secondo trimestre del 2022 e del 17,8% rispetto al primo trimestre del 2023. Laè stata di 6.055,8 milioni di RMB (835,1 milioni di dollari), in aumento del 119,6% rispetto al secondo trimestre del 2022 e del 27,8% rispetto al primo trimestre del 2023.Ledi veicoli sono state 23.520 nel secondo trimestre del 2023, di cui 10.492 SUV elettrici smart premium e 13.028 berline elettriche smart premium, con un calo del 6,1% rispetto al secondo trimestre del 2022 e un calo del 24,2% rispetto al primo trimestre del 2023."NIO ha consegnato 23.520 veicoli nel secondo trimestre del 2023. A2023, NIO ha consegnato 20.462 veicoli, rappresentando un aumento sostanziale del 103,6% su base annua, che ha spinto NIO alla prima posizione nel mercato cinese dei veicoli elettrici premium per veicoli a prezzo superiore a 300.000 RMB", ha affermato ilPer il, la società prevede: consegne comprese tra 55.000 e 57.000 veicoli, con un aumento di circa il 74-80,3% rispetto allo stesso trimestre del 2022; ricavi compresi tra 18.898 milioni di RMB (2.606 milioni di dollari) e 19.520 milioni di RMB (2.692 milioni di dollari), con un aumento di circa il 45,3-50,1% rispetto allo stesso trimestre del 2022.