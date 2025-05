Coinshare, nel 1° trimestre crescita a doppia ricavi AM (+20,8%) e EBITDA in calo

(Teleborsa) -, società di investimento europea specializzata in asset digitali, quotata alla Borsa di Stoccolma, ha chiuso il primo trimestre con risultati robusti, nonostante la generale flessione del mercato delle criptovalute:e flussi netti record per 268 milioni di dollari."Nonostante il sensibile calo delle valutazioni degli asset digitali registrato nel primo trimestre, CoinShares ha dimostrato grande stabilità e resilienza. L’approccio strategico adottato per gestire la volatilità del mercato ci ha consentito di attraversare con efficacia una fase complessa di mercato e di proseguire con focalizzazione il nostro percorso di crescita", ha commentato, CEO di CoinShares.Il trimestre si è chiuso con un volume dipari arispetto ai 24,5 milioni di dollari del primo trimestre 2024). I redditi afferenti allarisultano pari a 11,9 milioni di dollari, rispetto ai 14,1 milioni del pari periodo dell'anno precedente, mentre i ricavi dasi attestano a -1,5 milioni di dollari (+8,9 milioni di dollari nel primo trimestre 2024). Ne consegue che isono pari a, in calo rispetto ai47,5 milioni di dollari).scende a 29,8 milioni di dollari dai 35,3 milioni di dollari del 2024, mentre l'si attesta a 23,8 milioni di dollari dai 41,5 milioni dell'anno precedente.