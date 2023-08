Covid, casi in aumento: verso cambio indicatori monitoraggio

(Teleborsa) -se ne torna a parlare con una certae, al momento ancora moderata. Numeri alla mano,s ono 11.606 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia dal 17 al 23 agosto, praticamente il doppio rispetto alla settimana precedente (+96,1%). Anche i ricoveri sono in crescita. I numeri sono ancora bassi ma proprio per questo l'obiettivo è tenerli sotto controllo per proteggere, in particolare, le persone più fragili e a rischio di forme gravi derivanti da questi virus. Per questo, il virologoè tornato a spiegare che è importante adesso accelerare sulla pianificazione delle attività di immunizzazione in vista della stagione invernale.Anche in quest'ottica si va verso il cambio degli indicatori del monitoraggio settimanale Covid in Italia. Oggi - secondo quanto riferisce l’Adnkronos Salute - ci dovrebbe essere la riunione di uncomposto dalla direzione Prevenzione del ministero della Salute, dall’Istituto superiore di sanità, da alcuni importanti Irccs, dalle principali società scientifiche del settore (infettivologi, igienisti e virologi) e dai rappresentanti delle Regioni.Tanto più che lasoprannominata 'Pirola' che presenta "un numero significativo di 40 mutazioni che potrebbero aiutare il virus a eludere la risposta immunitaria" ma "d ue sono in particolare da monitorare perché potrebbe renderla più diffusibile".è ancora presto per sapere se si tratti ancora di Omicron e se sia pericolosa, ma "ad oggi sembra essere il ceppo Sars-CoV-2 più sorprendente osservato a livello globale dall'inizio di Omicron". Il quadro è stato tracciato da un articolo pubblicato nelle scorse ore sul Journal of medical virology, a cura di Massimo Ciccozzi, direttore dell'Unità di statistica molecolare e di Epidemiologia del Campus Bio-Medico di Roma, e Fabio Scarpa, del Dipartimento scienze mediche dell'Università di Sassari., rapidamente posta sotto monitoraggio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stato segnalato in Danimarca il 24 luglio. Successivamente è stata isolata in Sud Africa, Stati Uniti, Israele e Regno Unito.Micozzi spiega anche che l'aumento dei casi rilevati nelle ultime settimane in Ita', di cui per ora non risultano segnalati casi da noi. Ma come avvenuto per altre varianti come Kraken o Arturo, si diffonderà e probabilmente arriverà anche in Italia". Mentre, riguardo ai sintomi di Pirola, concludono: "somigliano a quelli di un'influenza importante con febbre a 38 per qualche giorno, forte raffreddore e mal di testa. I