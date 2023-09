L'AI aumenterà la produttività, ma non è in grado di sostituire completamente i lavoratori

(Teleborsa) - "avrà une su quasi tutti i settori economici ed evidenzia delle: un aumento della produttività stimato nel 18% del PIL che va a compensare un trend demografico di riduzione della forza lavoro in un'orizzonte temprale che ci porta al 2040". E' quanto ricordato dal professor, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia, in un'intervista rilasciata a Teleborsa al Forum Abrosetti suiofferte dall'"AI 4 Italy: Impatti e prospettive dell'Intelligenza Artificiale Generativa per l'Italia e il Made in Italy", elaborato dain collaborazione conha messo in luce che ladel Sistema-Italia potràgrazie all'adozione dell'AI Generativa, che è una tecnologia dalla portata rivoluzionaria che può generare, a parità di ore lavorate, fino aannuo, pari al 18% del PIL italiano. A parità di Valore Aggiunto generato, invece, l'uso di strumenti di AI Generativa, che corrispondono alla totalità delle ore lavorate in un anno da"Parliamo di un orizzonte temporale al 2024 che bisogna, perché è chiaro che l'impatto lo cominceremo a vedere anche prima, quindi bisogna attrezzarsi ora. Bisogna, in particolare,, ma dobbiamo farlo in questo momento, in modo da avere le competenze per raccogliere questa opportunità", spiega Metta.Per l'esperto,è "uno dei settori che puòdall'utilizzo dell'AI generativa". "Possiamo vedere la pubblica amministrazione come un altro settore di business e pensare che possa in qualche modo farsi portavoce dello sviluppo di certe applicazioni, in modo da consentire uno sviluppo e una migliore conoscenza delle potenzialità della tecnologia"."Questa è una tecnologia relativamente giovane - ha sottolineato l'esperto - ma che ha già fatto emergere dei, per quanto riguarda l'interpretazione in un certo senso errata dei dati"."Dal punto di vista della regolamentazione - afferma Metta -che dovrà essere recepita in Italia e che costruisce un framework relativamente solido su questo tema. Dopodiché si puòsviluppando strumenti che facciano verifiche a priori di quello che potrebbe essere il risultato dato dalla macchina"."Relativamente al, invece, l'espertoe precisa "in realtà quello che succede è che vengono aiutati e questo, nell'ottica di una demografia che porta a una riduzione della forza lavoro, è chiaramente qualcosa di positivo"."b- ribadisce - in alcuni casi perché ci sono le capacità manuali che sono difficilissime da sostituire, in altri casi perché anche quelle intellettuali mancano dell'elemento di generalizzazione che invece il nostro cervello fortunatamente riesce a darci. Quindi esiste un gap ancora molto ampio e non sembra al momento plausibile che si arrivi a una situazione dove effettivamente vi sia una cancellazione completa del contributo umano".