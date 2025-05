Anief lancia tre petizioni per difendere i diritti dei lavoratori della scuola

(Teleborsa) -da sempre attento alle esigenze del, in particolare di coloro che non hanno ancora ottenuto la stabilizzazione, ha avviatoLe iniziative stanno raccogliendo ampio consenso tra gli operatori del settore.Il presidente del sindacato,, ha spiegato le motivazioni alla base dell’iniziativa: "Per Anief ilsono centrali. Con queste tre petizioni vogliamo da un lato ripristinare diritti negati e dall’altro rendere i lavoratori protagonisti di un cambiamento concreto".Leattualmente attive riguardano:- Stop alla trattenuta ENAM dell’1% sullo stipendio dei docenti della scuola dell’infanzia e primaria- Ritorno alla pensione a 60 anni per il comparto Istruzione e Ricerca e riscatto gratuito della laurea- Abolizione della trattenuta del 2,5% sul TFR, con relativo onere riportato a carico dello Stato