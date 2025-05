ProduttivItalia, Travaglini: "Senza efficienza non c'è futuro per le imprese italiane"

(Teleborsa) - "La produttività è il motore che può rimettere in marcia l'Italia. Oggi si parla di salario minimo e patrimoniali, ma nessuna di queste misure tocca il cuore del problema: il tasso di produttività, ormai stagnante da trent'anni". Lo affermaillustrando il programma del centro studi dedicato alle micro, piccole e medie imprese italiane dopo la presentazione alla Camera dei Deputati. Primo obiettivo indagare sulle cause della scarsa produttività delle Pmi italiane e mettere la crescita reale al centro del dibattito pubblico."Vogliamo riportare la produttività al centro della discussione – spiega– perché senza aumenti di efficienza non c'è valore duraturo né sviluppo sociale. Molti attribuiscono il gap di produttività alle piccole dimensioni delle nostre aziende, spesso sotto i cinque addetti. In alcuni casi è vero ma non è tanto la 'taglia' a fare la differenza, quanto l'assenza di reparti chiave come finanza, IT e comunicazione. Senza questi pilastri organizzativi, il valore resta a margine".Secondoil"Non basta rinnovare il prodotto, serve innovare i processi e la struttura organizzativa. Comunicazione, gestione dei dati, tecnologie digitali e accesso alla finanza avanzata devono diventare elementi ordinari anche per le microimprese."Per Travaglini, però, le imprese da sole non ce la fanno. "Occorre un 'momento cuscinetto' – dice – in cui il terziario avanzato – consulenti, startup tecnologiche, centri di ricerca – affianchi le PMI, costruendo un ponte verso la trasformazione. La bassa produttività non è solo un problema economico, ma sociale: genera precarietà, disuguaglianze, fuga dei cervelli e perfino calo demografico – sottolinea Travaglini, che collabora con il Gran Sasso Science Institute per studiare questi effetti –. Aiutare le imprese a crescere significa ridare futuro ai giovani e rafforzare il tessuto sociale".il primo dei quali ha appena debuttato alla Camera, mentre i successivi quattro analizzeranno come le PMI possano passare da una produttività di processo a una produttività di progetto, affrontando cicli di vita dei prodotti più rapidi e discontinui. L'obiettivo è fornire strumenti concreti per accompagnare le piccole imprese nel "primo miglio" dell'innovazione.Con questo approccio,si propone non solo come un osservatorio, ma anche come acceleratore di pratiche virtuose: laboratorio permanente in cui imprenditori, professionisti, istituti di credito e università lavorano insieme per riallineare il sistema produttivo italiano agli standard europei di efficienza e competitività.