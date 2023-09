MPS perde appeal in Borsa su allungarsi tempistiche cessione

Banca MPS

FTSE MIB

istituto di Rocca Salimbeni

principale indice della Borsa di Milano

Monte Paschi

(Teleborsa) - Giornata no per, che perde appeal e segna un calo del 2,21% in Borsa. Il. "Risolveremo tranquilli, ma senza farci dettare i tempi da nessuno e tantomeno dalla fretta, ha precisato il ministro dell'Economiai da Cernobbio.Anche il sottosegretario all'Economiapresente al Forum Ambrosetti, ha confermato che. Soprattutto in queste vicende", rettificando le aspettative di una imminente cessione della banca toscana, alimentate da alcune affermazioni precedenti del vicepremier Antonio Tajani in merito a possibili cessioni di asset. "Nel momento in cui il governo riterrà maturi i tempi per la cessione di MPS - ha sottolineato - certamente comincerà a valutare il processo di cessione. La maturazione di questi tempi non dipende solo dalla volontà del governo, ma da fattori esogeni come l'andamento della Borsa, dei mercati, del titolo MPS e del sistema bancario".Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dell'rispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,433 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,55. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,388.