Vonovia positiva a Francoforte dopo upgrade di Morgan Stanley

(Teleborsa) -, azienda tedesca specializzata nella proprietà e nella gestione di beni immobiliari residenziali, scambia in positivo sulla Borsa di Francoforte dopo un upgrade da parte degli analisti. In particolare, Morgan Stanley ha rivisto lasul titolo a "" da "underweight", con ilche passa a(dai precedenti 19 euro).Migliora l'andamento di, che si attesta a 22 euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 22,29 e successiva a 22,77. Supporto a 21,81.