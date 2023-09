Milano Bergamo premiato come migliore aeroporto europeo tra i 5 e i 15 milioni di passeggeri

(Teleborsa) -è stato giudicato nel 2022sulla base dell’indagine condotta da, che ha conferito a SACBO il prestigioso riconoscimento (assegnato per il secondo anno consecutivo) nel corso di unae a cui ha presenziato, quality manager di SACBO.L’ambìto premio, attribuito sulla base dell’opinione espressa dai viaggiatori inraccolte da ACI relativamente all’esperienza di viaggiodel mondo, è stato esteso anche alle categorie che qualificano Milano-Bergamo come aeroportoin Europa (Most Enjoyable Airport in Europe and Easiest Airport Journey in Europe).Riconoscimenti che testimoniano una volta di più l’impegno di dipendenti SACBO e operatori aeroportuali, che ogni giorno collaborano nell’offrire servizi in grado di incontrare le aspettative dei passeggeri, meritando da questi ultimi giudizi lusinghieri.