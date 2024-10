Aeroporto Brindisi chiuso temporaneamente per incendio a motore di un aereo

(Teleborsa) -a causa di unin partenza per Torino, alle ore 8.35 circa di questa mattina.Una fiammata si è verificata durante la, quando l’aeromobile era già allineato in testata per il decollo, ed ha comportatoattraverso gli scivoli di emergenza. A bordo c'erano 184 passeggeri e sei membri dell'equipaggio."Tutte le operazioni si sono svolte nella massima sicurezza per i passeggeri e l’equipaggio", precisa una nota di Aeroporti di Puglia, aggiungendo che "i tecnici della compagnia sono all’opera per gli interventi di loro competenza e necessari affinché Aeroporti di Puglia possa procedere alle successive verifiche di agibilità della pista di volo e procedere alla riapertura dello scalo".