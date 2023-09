Moderna, vaccino COVID aggiornato è efficace contro variante più recente

Moderna

(Teleborsa) -, società di biotecnologie specializzata in terapie e vaccini a RNA messaggero (mRNA), ha annunciato che i dati degli studi clinici confermano che il suo, in attesa di approvazione da parte della Food and Drug Administration statunitense per la stagione vaccinale dell'autunno 2023, genera un aumento degli anticorpi neutralizzanti 8,7 volte maggiore contro, variante di COVID-19 sotto monitoraggio.I Centri per il controllo delle malattie (CDC) statunitensi indicano che la variante BA.2.86 altamente mutata potrebbe esserenelle persone che in precedenza avevano avuto il COVID-19 o che erano state vaccinate con vaccini precedenti, sottolineando che i vaccini COVID-19 aggiornati potrebbero essere efficaci in riducendo le malattie gravi e i ricoveri ospedalieri."Questi risultati dimostrano che il nostro vaccino aggiornato contro il COVID-19 genera una forte risposta immunitaria umana contro la variante BA.2.86 altamente mutata - ha affermato Stephen Hoge, presidente di Moderna - Presi insieme ai nostri risultati precedentemente comunicati che mostrano una risposta, questi dati confermano che il nostro vaccino aggiornato contro il COVID-19 continuerà a essere un importante strumento di protezione mentre ci avviciniamo alla stagione vaccinale autunnale".