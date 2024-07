Wall Street chiude in rosso su realizzi

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiude la seduta in rosso, risentendo di prese di profitto dopo che gli indici principali hanno ripetutamente aggiornato i record storici questa settimana. Ignorato anche il dato dell'inflazione, apparso migliore delle attese, c he ha rafforzato l'aspettativa di due o pià tagli dei tassi da aorte della Fed.I lè sostanzialmente stabile e chiude la giornata su 39.754 punti, mentre appare in forte ribasso l', che scivola a 5.585 punti. Giù il(-2,24%) e l'(-1,6%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,83%),(+1,42%) e(+1,26%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-2,74%),(-2,56%) e(-1,47%).Tra i(+2,80%),(+1,74%),(+1,51%) e(+1,33%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,90%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,48%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,37%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,32%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,69%),(+4,62%),(+4,26%) e(+4,14%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,50%.Sensibili perdite per, in calo del 5,98%.In apnea, che arretra del 5,57%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,38%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,2%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 67 punti; preced. 68,2 punti)14:30: Empire State Index (preced. -6 punti)14:30: Prezzi export, mensile (preced. -0,6%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,3%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,1%).