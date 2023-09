Sesa, controllata Base Digitale Group acquista 51% di 130 Servicing

Sesa

(Teleborsa) -rende noto che la controllata totalitariaha perfezionatocome previsto dall'accordo quadro vincolante annunciato lo scorso 21 marzo 2023., player di riferimento nell’offerta di advisory, servizi e soluzioni di master servicing, con un customer set attivo di oltre 200 SPV e veicoli immobiliari (REOCO) ed un organico di circa 130 risorse umane, vanta ricavi annuali per circa 15 milioni euro ed un Ebitda margin del 20%., a seguito dell’operazione, rnell’offerta di vertical application e piattaforme per la, con un perimetro atteso di ricavi nell’esercizio al 30 aprile 2024 di circa 130 milioni euro, 800 risorse umane e circa 500 clienti sul territorio nazionale, a supporto della trasformazione digitale dell’economia italiana e delmercato finanziario."Proseguiamo il percorso di aggregazione di competenze, rafforzando le nostre specializzazioni e piattaforme verticali a fronte di una domanda di digitalizzazione in continua accelerazione da parte di imprese ed organizzazioni" spiegano, CEO di Sesa,, CEO di Base Digitale Group, aggiungendo "abbiamo condiviso con i managing partner di 130 Servicing una comune cultura d’impresa orientata a crescita sostenibile ed attenzione alle persone, costruendo assieme un piano di sviluppo industrialee valorizzazione del capitale umano che porteremo avanti assieme sul mercato con obiettivi di generazione di valore per i nostri stakeholder".