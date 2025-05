Borletti Group acquista quota di minoranza nel marchio statunitense True Religion

(Teleborsa) -, società di investimento fondata da Maurizio Borletti e Paolo De Spirt che da oltre 20 anni investe in marchi lifestyle e alto di gamma (tra cui Printemps, Rinascente, MooRER e Zimmermann), ha, marchio americano di denim e abbigliamento casual, fondato nel 2002 e oggi controllato da Acon Investments. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'accordo."Siamo entusiasti di affiancare True Religion in una fase di forte crescita. La decisione di investire è stata guidata dalle eccellenti performance del brand, in particolare negli ultimi quattro anni, e da una chiara traiettoria di sviluppo e significativa capacità di generazione di cassa - ha dichiaratodi Borletti Group - Sosterremo attivamente il percorso di crescita del marchio mettendo a disposizione le nostre competenze nei settori retail e fashion, il nostro network internazionale e una visione strategica orientata all'espansione digitale e all'omnicanalità".True Religion, sottolinea Borletti, è un, con una quota rilevante dei ricavi generati attraverso la propria piattaforma e-commerce, un canale oggi sempre più strategico per costruire una relazione diretta, personalizzata e duratura con i propri clienti.