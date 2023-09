Kroger conferma guidance dopo trimestrale in perdita

Kroger

Albertsons

(Teleborsa) -, una delle più grandi catene di supermercati degli Stati Uniti, ha chiuso il2023 condi 33,9 miliardi di dollari, rispetto ai 34,6 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. Escludendo il carburante, le vendite sono aumentate dell'1,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Ilè stato pari al 21,8% delle vendite.Laè stata di 479 milioni di euro (vs +954 milioni un anno fa), mentre l'è stato negativo per 0,25 dollari. Nei risultati di Kroger di questo trimestre è inclusa una spesa di 1,4 miliardi di dollari relativa a un quadro di risoluzione nazionale della questione oppioidi . L'è di 0,96 dollari."La forza e la diversità del modello di business di Kroger stanno fornendo risultati coerenti in quello che rimane un ambiente difficile - ha commentato il- Investendo nel prezzo e fornendo offerte più personalizzate, aiutiamo i clienti ad ampliare i propri budget e a gestire gli effetti continui della riduzione dei benefici statali, dell'inflazione e dei tassi di interesse più elevati. Kroger sta finanziando questi investimenti collaborando con i fornitori per offrire un valore eccezionale, gestendo i costi e sviluppando attività di profitto alternative".L'accordo sulla questione oppioidi e i termini di pagamento non influenzeranno la capacità di Kroger diproposta cone la società prevede ancora di ridurre il rapporto tra debito netto ed EBITDA rettificato a 2,5 entro 18-24 mesi dalla chiusura.Kroger haper l'intero anno: vendite senza carburante in crescita dell'1-2%, con una crescita sottostante del 2,5%; EPS rettificato pari a 4,45-4,60 dollari.